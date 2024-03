Katja Schuurman zet schaamte opzij: “Ik vond mezelf altijd zo verschrikkelijk lelijk op deze foto”

De Nederlandse actrice Katja Schuurman heeft een openhartig bericht gedeeld waarin ze haar onzekerheid over een oude foto blootlegt. “Zelfliefde is het begin van een levenslange romance”, steunen haar volgers haar.

Katja Schuurman postte donderdag een foto uit de oude doos. Ze was toen een jonge twintiger en stond aan het begin van haar carrière. De 49-jarige ‘Costa’-actrice deelt de foto niet zomaar. Het vergde immers moed om dit bewuste kiekje weer boven te halen omdat ze het er vroeger moeilijk mee had. “Nooit gedacht dat ik deze foto ooit zelf zou delen. Hij is gemaakt toen ik begin 20 was en draaide voor MTV Europe. Ik vond mezelf altijd zo verschrikkelijk lelijk op deze foto, en haatte het dat ik hem – omdat hij blijkbaar in de fotobase van heel veel media zat – steeds weer terug zag bij allerlei artikelen over mij. Nu kijk ik ernaar en denk ik… Nou luister naar het liedje dat ik hierbij ‘draai’. Dat denk ik nu”, schrijft ze op Instagram.

Wijze les

Ze geeft haar volgers een wijze les mee. “Wees maar liever voor jezelf. En niet alleen over hoe je eruitziet. Ook en vooral over wat je doet, waarin je faalt, of wat je allemaal beter zou moeten doen en kunnen van jezelf. Waarschijnlijk doe je je uiterste best. Mijn les: Doe maar wat minder hard je best. Vaak gaat het dan gek genoeg ineens veel beter. (Luister het hele liedje: Everybody’s Free van Baz Luhrman)”, besluit ze.

Zelfliefde

Haar volgers uiten massaal hun bewondering voor de moedige actrice. “Ik zie een hele mooie lach en je straalt iets moois uit, lieve Katja. Ik snap niet waarom je deze foto niet leuk vindt”, “Je was, je bent en je blijft prachtig”, “Zelfliefde is het begin van een levenslange romance”, “Mooie woorden, Katja”, en “Zonde om zo’n foto niet te delen. Prachtige foto”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram