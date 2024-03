Halle Berry blikt terug naar bijzondere look: “Knap met die blonde haren!” (foto’s)

Op Instagram weet Halle Berry haar fans te verbazen met een plaatje van maar liefst 27 jaar geleden!

De actrice, die toen 30 jaar was, kennen we hoofdzakelijk toch eerder als een vrouw met bruin haar. Maar dat was dus in ’97 toch net iets anders. Toen liep Halle Berry er blijkbaar bij momenten met zeer blonde haren bij! Dat bewijst ze nu met onderstaand beeld.

“Terugblik naar dit moment tijdens de première van B.A.P.S., vandaag 27 jaar geleden uitgebracht”, voegt Halle Berry toe. En velen van haar meer dan 8.6 miljoen volgers laten nu ook volop van zich horen, zo blijkt.

“Knap met die blonde haren!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Knap met die blonde haren”, klinkt het. “Mooi toen, mooi nu”, gaat het verder. “Je ziet er mooi uit als blondine”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus om eens te kijken naar waar velen zo lovend over zijn.