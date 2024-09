Katja Retsin haast onherkenbaar met nieuwe look: “Wat een gedaanteverwisseling!” (foto’s)

Presentatrice en actrice Katja Retsin heeft enkele opvallende foto’s gedeeld op Instagram. Voor een theaterstuk heeft ze immers een gedaanteverwisseling ondergaan en dat zorgt voor de nodige verbaasde reacties.

In het echte leven vormen Katja Retsin en Jan Schepens al jaar en dag een getrouwd koppel, maar nu doen ze dat voor een keer ook op de planken. In het theaterstuk ‘Voor Hetzelfde Geld’ komt manlief plots thuis met een koffer waarin tien miljoen euro zit. Hij stelt voor om er samen ergens anders een nieuw leven mee te beginnen, maar zij heeft daar geen zin in… De voorstelling speelt de komende weken nog in verschillende culturele centra. HIER kan je een overzicht bekijken.

Verbazing in de reacties

Op Instagram deelde de 52-jarige actrice enkele kiekjes uit de theatershow. Daarop draagt Katja en pruik en een bril waardoor je toch twee keer moet kijken om te zien wie het is. Dat vinden ook haar volgers. “Maar allez, ik vind het nu al goed! Die gedaanteverwisseling, heerlijk!”, “Bijna niet te herkennen met die pruik en bril!”, “Hahaha, geweldig!”, en “Een fantastische voorstelling die iedereen moet gezien hebben! Zalig om jullie bezig te zien!”, lezen we in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram