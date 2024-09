‘De buurtpolitie’-actrice Liandra Sadzo poseert in zomerse outfits: “Wauw!” (foto’s)

Op Instagram heeft Liandra Sadzo weer wat nieuws gedeeld.

En dat doet ze wel vaker! Met maar liefst 144.000 volgers doet de dame, die velen onder andere kennen van haar acteerwerk in ‘De buurtpolitie’, het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig pakt ze ginds dan ook uit met nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

Dat was recent niet anders toen Liandra onderstaande foto’s op haar pagina plaatste. Zo zien we hoe ze in zomerse outfits geniet van de zon. “Fall if you want to fly ☁️🦋✨”, schrijft ze bij één van haar nieuwste posts. En haar fans? Die zijn duidelijk onder de indruk.

“Wauw!”

Al snel stromen de lovende reacties binnen. “Wauw”, klinkt het. “Mooie foto”, gaat het verder. “Knappe vrouw”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om een kijkje te nemen, denken we dan! Druk trouwens waar mogelijk op het pijltje naar rechts om te zien wat Liandra Sadzo nog allemaal gedeeld heeft.