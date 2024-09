Fans filmen onder jurk van Shakira, die daar niet opgezet mee is: “Walgelijk gedrag!” (video)

Opvallend moment tijdens een show van Shakira, die van het podium stormt wanneer ze merkt dat mensen onder haar kleedje filmen. “Niemand zou met zo’n respectloos gedrag te maken mogen hebben”, klinkt het in de reacties.

Shakira stelde onlangs haar nieuwste single ‘Solerta’ voor in de nachtclub LIV in Miami. Dat ging goed totdat ze in de gaten had dat enkele fans hun filmende smartphones onder haar jurk richtten. De 47-jarige Colombiaanse zangeres maakte haar ongenoegen daarover duidelijk, maar omdat de fans bleven filmen, besloot ze om van het podium te gaan.

Respect en privacy

Het filmpje werd gedeeld op YouTube en zorgt voor heel wat verontwaardigde reacties. “Teleurstellend gedrag! Artiesten verdienen respect en privacy, zowel op als naast het podium. Dat is cruciaal om een veilige omgeving voor iedereen te waarborgen”, en “Wat een walgelijk gedrag! Shakira had het volste recht om van dat podium te stappen. Niemand zou met zo’n respectloos gedrag te maken mogen hebben en al zeker niet wanneer ze haar eigen muziek brengt. Mensen moeten leren om zich fatsoenlijk te gedragen”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: YouTube