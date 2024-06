Katie Holmes waagt zich aan gedurfde shoot voor eigen collectie: “Natuurlijke schoonheid!” (foto)

De Amerikaans actrice Katie Holmes is deels uit de kleren gegaan voor haar eigen reclamecampagne. “Onvoorstelbaar knap”, klinkt het in de reacties.

Katie Holmes kennen we vooral als Joey Potter in de Amerikaanse tienerserie Dawson’s Creek. Ze was ook zes jaar getrouwd met acteur Tom Cruise, met wie ze een dochter heeft, Suri. De 45-jarige actrice heeft naast haar hoofdjob ook een grote passie voor vintage mode. Onlangs ging ze een samenwerking aan met het Franse modelabel A.P.C. Vandaag lanceert ze die collectie met enkele opvallende foto’s op Instagram. Zo poseert ze zonder bovenkleding met enkel een jeansbroek en een handtas.

Felicitaties

Haar volgers feliciteren haar massaal met het knappe werk en de mooie shoot. “Proficiat met je lancering! Ik twijfel er niet aan dat het een succes wordt”, “Koningin”, “Onvoorstelbaar knap”, “Natuurlijke schoonheid!”, en “Wat ben je mooi!”, lezen we onder meer in de reacties.

