Zo blijft ‘Thuis’-actrice Tine Priem fit tijdens haar zwangerschap: “Amai, is dat niet zwaar?!” (video)

Tine Priem heeft op Instagram een video gedeeld waarop ze zwangerschapsoefeningen doet. “Zo goed voor jullie beiden”, wordt er gereageerd.

Enkele maanden geleden maakte Tine Priem bekend dat ze in verwachting is van haar eerste kindje. Intussen zit ze aan de 30ste week van haar zwangerschap. De 35-jarige actrice, die we vooral kennen van haar rol als Tamara in de Eén-serie ‘Thuis’, probeert haar lichaam fit te houden met zwangerschapsoefeningen. Ze deelde een video ervan op Instagram. “Zorg dragen voor jou en mij”, schrijft ze erbij.

Genieten

Haar volgers vinden het straf dat ze zoveel doorzettingsvermogen heeft. “Knap gedaan, Tine! Goede oefening om de bevalling vlot te laten verlopen”, “Amai, is dat niet zwaar?! Je bent goed bezig”, “Geniet maar van het buikje, voor je het weet heb je hem of haar in je handen”, “Zo goed voor jullie beiden”, en “Proficiat! Verzorg je goed”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram