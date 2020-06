Presentatrice en vrouw van Rode Duivel Dries Mertens, Kat Kerkhofs, werd live op MNM opgebeld door haar allereerste liefje. Gênant, want eerst herkende ze hem niet…

Leuk momentje in de MNM-studio, waar Kat Kerkhofs te gast was bij Peter Van de Veire. Plots werd de 31-jarige voetballersvrouw live opgebeld door haar eerste liefde, Thomas uit Jabbeke. “Ken jij Thomas nog?”, vraagt Peter. “Euh, shit. Ik weet even niet wat er gebeurt. Ik ben heel slecht in namen”, reageert ze. Even later realiseert ze zich dat het over haar eerste liefje gaat, toen ze 12 à 13 jaar was. “Oh my God, ja. Wij hebben nog kaarten uitgewisseld”, lacht ze.

Niet gekust

Tijdens het gesprek vraagt Peter of ze ooit gekust hadden. “Ik ga echt heel eerlijk zijn. Ik denk dat wij dat wilden, en opeens wilde ik het niet meer en ben ik je beginnen negeren”, vertelt ze. Thomas herinnert zich het moment ook nog. “Ik denk niet dat we gekust hebben. Ik weet dat er een moment was dat ze zei: ‘I love you, wat betekent dat in het Nederlands?’. En ik durfde daar niet op antwoorden”, klinkt het.

Preuts

Veel meer vriendjes heeft Kat na Thomas niet meer gehad, want kort daarna leerde ze Dries kennen. “Ik was 13, zat in een meisjesschool en ik was echt nog preuts”, besluit ze.

