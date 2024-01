‘Kamp Waes’-deelneemsters Gudrun en Emma openhartig: “Ze heeft gewoon waar wij allemaal zaten in die beek gepist!” (video)

Het nieuwe seizoen van ‘Kamp Waes’ weet tv-kijkend Vlaanderen weer enorm te boeien.

Met maar liefst 56.300 volgers doet deelneemster Gudrun Hespel het enorm goed op Instagram. Dezer dagen deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden en info over haar deelname aan ‘Kamp Waes’. Zo pakte ze recent uit met een fragmentje uit haar podcast genaamd ‘Gud Bezig’. Daarin praat ze met mede-deelneemster Emma De Nys over de tweede aflevering van het populaire programma. “Alsof we nog niet vuil genoeg waren heeft die griet (wijzend naar Emma, red.), waar wij allemaal zaten, omdat ze te dringend pipi moest doen gewoon in die beek gepist”, lacht Gudrun.

“Goei piske…“

“Dat was echt een goei piske want dat was heel lang… Maar het ding is: het was zo koud dat ik wel wist dat mensen dachten ‘Ah, dat is eventjes warm'”, vult Emma aan. Het bewuste fragmentje vind je onderaan terug. Trouwe ‘Kamp Waes’-fans kunnen de volledige podcast HIER beluisteren.