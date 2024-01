Fans vragen zich af hoe Josje (ex-K3) zo snel afgevallen is na haar zwangerschap

Tijdens een vragenuurtje op Instagram kreeg Josje Huisman de vraag hoe het komt dat ze zo snel na de bevalling alweer zo’n mooi lijntje heeft. Daar geeft ze een duidelijk antwoord op.

Op 21 oktober werd Josje Huisman voor de tweede keer mama. De 37-jarige voormalige K3-zangeres beviel van een jongetje dat luistert naar de naam Dai Dai Saul Tanate. Een broertje dus voor Kamari, haar eerste zoontje uit een vorige relatie.

Lichaamsbouw

Inmiddels is Josje al zo goed als volledig gerecupereerd van haar zwangerschap, iets wat ook haar volgers niet ontging. Ze vroegen dan ook hoe dat zo snel kon gebeuren. “Dat komt door de borstvoeding, denk ik. En gewoon mijn lichaamsbouw. Mijn oma heeft negen kinderen gekregen en zij was nog steeds tenger, dus ik denk dat het in de genen zit. Ik heb me niet buitensporig laten gaan tijdens mijn zwangerschap (had ook helemaal niet extreem veel trek) en ja, die borstvoeding… De baby vreet mij op”, aldus Josje.

Foto: Instagram