Een interview met een sterk vrouwelijk trio deze week in Humo. Zowel Freya Van den Bossche, Nele Somers als Kaat Bollen stonden het weekblad te woord over alle hetze die die laatste over zich heeft gekregen. “We oordelen snel en hard over mensen die iets van zichzelf laten zien”, zo klinkt het.

Bollen werd recent op het matje geroepen door de Psychologencommissie, omwille van enkele foto’s op haar sociale media en het feit dat ze via een webshop seksspeeltjes verkoopt. “Tegen dat laatste heb ik géén beroep aangetekend: ik had mijn titel van psycholoog al geschrapt op mijn website met seksspeeltjes”, zo legt ze uit.

”Kat in het nauw”

Freya Van den Bossche blijft het hele voorval vreemd vinden: “Ik vraag me af: als je een webshop met babykledij had geopend, was er dan evenwel ophef ontstaan? Wellicht niet. Die seksspeeltjes zijn in het verkeerde keelgat geschoten, dat kan niet anders.”

”Seksspeeltjes verkopen moet kunnen, vind ik”, vertelt Bollen. “Net zoals veel psychologen boeken verkopen. Ik zie geen verschil. Integendeel: een seksspeeltje doet soms meer voor je levenskwaliteit dan een boek. Maar dat is niet waarvoor ik nu wil strijden. Ik ben mijn beroep niet onwaardig omdat ik met seksualiteit bezig ben, dát is mijn strijd. Dat allemaal gaan ontkennen door zelf een pikante foto te posten, voelt aan als karaktermoord. Maar ik snap wel dat de Commissie zich in het nauw gedreven voelt. En een kat in het nauw maakt rare sprongen.”

Foto: Instagram Kaat Bollen