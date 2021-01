Door de coronapandemie kon het Eurovisiesongfestival vorig jaar in Rotterdam niet doorgaan, maar wat zijn de plannen voor het evenement in 2021? Presentatrice Edsilia Rombley liet in een interview met NPO radio 1 weten dat een stampvolle evenementenhal geen optie is. “Een festival zoals voorgaande jaren, met veel mensen, dat gaat ‘m niet worden. Maar het gaat hoe dan ook door.”

Rombley liet in het interview verstaan dat “de organisatie elk moment van de dag zit te bellen om te kijken wat er mogelijk is. Maar we moeten afwachten hoe corona zich ontwikkelt en nu ook weer met die nieuwe vorm. Het is allemaal heel spannend. Maar het gaat hoe dan ook door. We hebben vorig jaar bewezen dat het kan op een bepaalde manier en daar gaan we dit jaar gewoon een combinatie van maken.” Vorig jaar werd op het moment van de finale door de European Broadcasting Union en de Nederlandse organisatoren een aangepast programma uitgezonden. Alle deelnemende artiesten van 2020 en verschillende oud-deelnemers staken toen de handen uit de mouwen om Europa te verenigen.

(Lees hieronder verder.)



Vier scenario’s

Ook de organisatie van het songfestival zegt dat het Eurovisie Songfestieval “hoe dan ook door zal gaan”. “We hebben vier verschillende scenario’s ontwikkeld waarmee het festival in elke mogelijke denkbare situatie plaats kan vinden en er een nieuwe winnaar gekozen kan worden. Met de situatie waar we nu in zitten en de maatregelen die nu gelden, is een vol Ahoy in mei 2021 nu lastig voor te stellen. Toch is de keuze voor een uiteindelijk scenario nog niet genomen en liggen alle vier scenario’s nog op tafel. Komende weken zal de uiteindelijke richting bepaald worden en weten we hoe het meest historische Eurovisie Songfestival tot nu toe eruit gaat zien. En dan nog houden we de mogelijkheid open om als dat mogelijk is op- of af te schalen.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Edsilia Rombley (@edsiliarombley)

Het bericht Organisatie Eurovisiesongfestival: “Het gaat hoe dan ook door” verscheen eerst op Metro.