K3 openhartig over Gert Verhulst: “Dat doet hij alleen bij Hanne”

Opvallend momentje tijdens een interview met K3. Wanneer het gaat over hun contact met Gert Verhulst wordt het even wel heel stil…

Hanne, Marthe en Julia waren onlangs te gast bij ‘Achter De Schermen’, een programma van GoPlay waarin Pieterjan en Jeff van Supercontent elke week polsen naar het reilen en zeilen van verschillende bekende Vlamingen. Wanneer K3 gevraagd wordt of ze veel contact hebben met Gert Verhulst (hun baas bij Studio 100; red.) antwoorden ze het volgende. “Echt maar heel af en toe”, legt Hanne uit. “Hij is achter de schermen wel heel betrokken. Hij houdt alles in het oog”, vult Marthe aan.

Verjaardag

“Het is niet dat jullie af en toe een evaluatie hebben met Gert?”, vraagt de presentator. “Nee, maar wij horen hem af en toe wel eens, met onze verjaardag”, verduidelijkt Hanne. “Alleen naar Hanne”, lacht Julia. “Niet naar jullie?!”, reageert Hanne verbaasd. Waarop Marthe en Julia in koor ‘nee’ zeggen. “Oeps”, besluit een blozende Hanne.

Foto: Instagram