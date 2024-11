Elisabet uit ‘De Mol’ verbaast volgers in zomerse outfit: “Adembenemend mooi!” (foto’s)

Elisabet Haesevoets, die we nog kennen uit ‘De Mol’, heeft enkele prachtige vakantiekiekjes gedeeld op Instagram. “Knapperd”, reageren haar volgers lovend.

Elisabet Haesevoets doet wellicht nog een belletje rinkelen als we teruggaan naar 2020. Toen was ze de saboteur van dienst in het populaire programma ‘De Mol’. De 38-jarige esthetische arts vertoefde onlangs met haar gezin in een vakantieresort in de Turkse provincie Antalya. Ze postte enkele kiekjes waarop ze in een zeeblauw kleedje zichtbaar geniet van het zuiderse weer. “Vorige week toch nog kunnen ontsnappen aan de winter. Nu helemaal klaar voor de feestperiode om iedereen te laten shinen”, glundert ze bij de foto’s.

Schoonheid

Ook haar man Michael heeft met volle teugen kunnen genieten van de welverdiende rust. “Het was heerlijk”, reageert hij onder de post. Andere volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Mooie jij!”, “En zelf ben je ook aan het shinen”, “Wauuuuw”, “Adembenemend mooi!”, en “Knapperd”, lezen we onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram