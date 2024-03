K3 laat zich van haar meest kinky kant zien: “Ik heb K3 18+ gemaakt” (video)

Opvallende beelden uit ‘Liefde voor muziek’, waarin onder meer K3 een eigen draai geeft aan het repertoire van Laura Tesoro. En dat klinkt anders dan anders…

Morgen staat Laura Tesoro centraal in ‘Liefde voor muziek’. Een heleboel nummers uit haar repertoire worden dan in een nieuw jasje gestoken door verschillende artiesten. Zo brengt K3 een eigen versie van ‘Beast’, wat dan ook de logische titel ‘Beest’ krijgt.

Metamorfose

Met zinnen zoals ‘Ik spin en ik krul. Ik ben een poesje”, “Zal ik jou verslinden, rond mijn vinger winden?”, en “Kan jij mij wel aan?”, bezingen Hanne, Marthe en Julia in ieder geval een ander sfeertje dan we van hen gewend zijn. Neem daarbij hun pikzwarte latexjurkjes en de metamorfose is compleet. Laura Tesoro zelf is alvast dolenthousiast over het schouwspel. “K3 in het zwart, is dat ooit al gebeurd? Ik heb K3 18+ gemaakt!”, gniffelt ze.

‘Liefde voor muziek’ is elke dinsdag om 20.40 uur te bekijken op VTM.

Foto: VTM