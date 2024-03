Zwangere vrouw van Thibaut Courtois toont bolle buik tijdens work-out: “Je ziet er zo goed uit!” (video)

Ook tijdens haar zwangerschap blijft Mishel Gerzig, de vrouw van doelman Thibaut Courtois, haar lichaam onderhouden door te fitnessen.

Binnenkort loopt er ten huize Thibaut Courtois en Mishel Gerzig een nieuwe spruit rond. Mishel zit inmiddels in het derde trimester van haar zwangerschap, wat wil zeggen dat ze meer dan 28 weken in verwachting is. Voor Mishel is het haar eerste kindje, Courtois heeft al twee kinderen uit een vorige relatie, Adriana (8) en Nicolas (6).

Oefeningen

Het 26-jarige model mag dan wel zwanger zijn, dat houdt haar niet tegen om haar work-outs onverminderd verder te zetten. Ze deelde op Instagram een video waarin ze allerlei oefeningen doet om haar lichaam in vorm te houden. Op die beelden is haar bolle buik al heel goed te zien.

Respect

Haar meer dan 750.000 volgers vinden het knap dat ze zoveel doorzettingsvermogen heeft. “Gewoonweg perfect!”, “Je ziet er zo goed uit!”, “Goed gedaan, kampioen! Zo spannend en zo blij voor jou”, en “Goed bezig”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram