‘K2 zoekt K3’-finaliste Amy Courtens verbaast fans in trouwjurk: “Mooiste bruid!” (foto’s)

Amy Courtens, die net geen K3’tje werd, heeft haar vrijgezellenfeest achter de rug. Ze droeg een zomerse bruidsjurk en deelde enkele kiekjes ervan op Instagram.

In maart van vorig jaar maakte Amy Courtens bekend dat ze ten huwelijk gevraagd was door haar vriend Aaron. Deze zomer geven de twee elkaar officieel het jawoord. De 28-jarige zangeres, die in 2021 net niet de plaats van de vertrekkende Klaasje Meijer bij K3 wist te bemachtigen, heeft afgelopen weekend in Italië haar vrijgezellenfeest gevierd op een cruiseschip. Als outfit opteerde ze voor een korte trouwjurk waarop ‘Bride to Be’ pronkte.

Trots

Haar toekomstige echtgenoot Aaron reageerde alvast overenthousiast. “Trots dat je mijn toekomstige vrouw bent”, klinkt het. Ook haar volgers sparen de superlatieven niet. “Waaaauw!”, “Mooiste bruid!”, “Je ziet er stralend uit met je mooie outfit”, en “Koningin”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram