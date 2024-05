‘BGT’-jurylid Amanda Holden (53) geniet in bikini van de zon: “Je ziet er 21 uit!” (foto)

‘Britain’s Got Talent’-jurylid Amanda Holden wordt overladen met complimenten op een bikinifoto die ze postte. “Je bent zo natuurlijk mooi, Amanda”, klinkt het onder meer in de reacties.

Eindelijk is de zon daar! Ook in Engeland, waar Amanda Holden onlangs genoot van een dagje aan het zwembad. De 53-jarige radiopresentatrice bij de Britse zender Heart deelde een prachtig kiekje waarop ze in bikini poseert met een glaasje wijn in haar hand. Het schoon leven, dus!

Droomvrouw

En óf haar volgers het een leuke foto vinden. “Prachtige bikini, Amanda. Je ziet er zoals altijd prachtig uit”, “Wat een droomvrouw ben je toch”, “53 en je ziet er 21 uit, onvoorstelbaar!”, “Je bent zo natuurlijk mooi, Amanda”, en “Oh mijn God, adembenemend mooi”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram