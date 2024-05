Véronique De Kock poseert in zomerse jurk: “Jij staat toch echt met alles!” (foto’s)

Véronique De Kock krijgt heel wat complimenten op enkele foto’s waarop ze poseert in een jurk die ze zelf ontworpen heeft.

De zon is eindelijk in ’t land, dus kunnen we onze zomeroutfits uit de kast halen. Véronique De Kock heeft een eigen collectie en een exemplaar daaruit stelt ze nu voor op Instagram. Zo schittert de 47-jarige voormalige Miss België in een elegante lange zwarte jurk.

Complimenten

Voor haar volgers is het ontwerp alvast meer dan geslaagd. “Nog steeds de mooiste miss België”, “Je ziet er stralend uit met je mooie jurk”, “Prachtige lange jurk”, “Coole hoed en super mooi kleedje. Jij staat toch echt met alles! En uw slippers zijn ook geweldig knap”, en “Schoonheid”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram