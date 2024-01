‘K2 zoekt K3’-finaliste Amy Courtens deelt pikante verjaardagsfoto’s: “Schoonste meid van de wereld!”

Amy Courtens heeft enkele opvallende foto’s gedeeld naar aanleiding van haar verjaardag. “De max dit!”, klinkt het in de reacties.

’t Is feest ten huize Amy Courtens! De zangeres – we het in ‘K2 zoekt K3’ nét niet haalde van Julia Boschman – mag 28 kaarsjes uitblazen. Dat vierde ze met een leuke fotoshoot die ze deelde op Instagram. Daarop poseert ze in een wit korset met bijpassende handschoenen terwijl de cupcakes naar haar lonken.

Felicitaties

Ze werd meteen overladen met complimenten van haar 94.000 volgers. “Gelukkige verjaardag, schoonheid”, “Knappe dame”, “Schoonste meid van de wereld!”, “Gefeliciteerd lieverd!”, “Jij bent zo mooi”, en “De max dit!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram