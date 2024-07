Lynn Van Royen amuseert zich in bikini in zwembad: “Topfoto!”

Actrice Lynn Van Royen heeft enkele geestige foto’s gedeeld waarop ze geniet in het zwembad. “Zalig!”, klinkt het in de reacties.

Lynn Van Royen kennen we van series zoals ‘Beau Séjour’, ‘De Twaalf’ en ‘Arcadia’. De 35-jarige actrice houdt van de zomer en illustreerde dat met enkele kiekjes in het zwembad. Zo zien we op Instagram dat ze in het verfrissende water een hilarische imitatie doet van een ‘content waterkieken’ en een ‘dooie kikker’.

Gelukkig

Haar 115.000 volgers vinden het heerlijk om haar zo te zien genieten van het mooie weer. “Zalig!”, “Topfoto!”, en “Ik heb nog nooit zo een gelukkig zwembad gezien!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram