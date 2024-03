Nicki Minaj beleeft oepsmomentje tijdens optreden: “Mijn borst floept eruit en niemand zegt me iets!?” (video)

Gênant momentje voor Nicki Minaj, die op het podium per ongeluk iets te veel liet zien. Ze handelde het akkefietje wel goed af.

Afgelopen vrijdag gaf Nicki Minaj het beste van zichzelf in Orlando (Florida). Tijdens haar optreden overhandigde ze haar microfoon aan iemand uit het publiek zodat die even kon zingen. Toen ze voorovergebogen de microfoon weer terug vroeg, was haar rechterborst even zichtbaar.

Filmende fans

Vervolgens sprak ze haar fans aan op het feit dat ze voortdurend aan het filmen waren. “Steek je smartphones weg en beleef het moment”, drukte ze hen op het hart. De 41-jarige rapper en zangeres kwam ook nog even terug op haar oepsmomentje. “Mijn borst floept eruit en niemand zegt me iets!?”, fronste ze de wenkbrauwen.

Authentiek

Het bewuste moment werd gedeeld op TikTok, waar het al meer dan 14 miljoen keer bekeken werd. “Ze is zo authentiek op het podium, top!”, “Ik heb met haar te doen”, “Ik vind haar zo leuk! Ze heeft een leuke persoonlijkheid en ze is onvoorstelbaar grappig”, en “Ze voelt zich zo op haar gemak bij haar fans. Het is oprecht heel mooi om te zien”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: TikTok