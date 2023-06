Julie Vermeire poseert in badpak: “Natuurlijke schoonheid!” (foto’s)

Op de Instagram-pagina van Julie Vermeire lijkt de zon haast altijd te schijnen.

Met maar liefst 261.000 volgers doet Julie Vermeire het dan ook lang niet slecht op het populaire sociale netwerk. En dan drukken we ons weer zacht uit. Geregeld deelt ze dan ook gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaande badpakfoto’s op haar pagina plaatste. “Catch me at the pool🌞”, voegt ze zelf kort toe. En haar fans? Die hebben er duidelijk ook wat over te zeggen!

“Natuurlijke schoonheid!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Natuurlijke schoonheid”, klinkt het. “Mooi badpak”, gaat het verder. “Prachtige outfit”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om even een kijkje te nemen! En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.