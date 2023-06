Astrid Coppens worstelt met hangmat: “Zéér elegant!” (video)

Zon, zee, strand… Wat heb je nog meer nodig?

Wel, een hangmat mag blijkbaar ook niet ontbreken. Toch als we onderstaande video van Astrid Coppens mogen geloven. We zien hoe de dame in bikini probeert om in de hangmat te kruipen. Maar dat blijkt toch allemaal nét iets moeizamer te gaan dan eerst gedacht. “Hangmatfail”, voegt ze zelf kort toe bij de leuke beelden. Haar fans? Die vinden het geweldig.

“Zéér elegant!”

In geen tijd stromen de reacties nu binnen op het leuke filmpje. “Fail en toch zo mooi”, klinkt het. “Zéér elegant”, gaat het verder. “Haha, zalig”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om eens te kijken waar velen zo hartelijk om moeten lachen!