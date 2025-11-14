Julie Vermeire pakt uit met mooie portretfoto: “Zo mooi en puur!”

Julie Vermeire verbaast haar fans met een nieuw plaatje!

Op Instagram, waar ze zo’n goeie 276.000 volgers heeft, deelt de dame zeer regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu weer aan de orde.

We krijgen een prachtige portretfoto voorgeschoteld. Die werd eigenlijk gedeeld door Selina De Maeyer, de fotografe van dienst, maar werd ook op de pagina van Julie geplaatst. En de reacties? Die zijn duidelijk!

“Zo mooi en puur!”

Al vlug stromen de eerste, positieve reacties binnen. “Zo mooi en puur”, klinkt het. “Prachtig gemaakt”, gaat het verder. “Wauw”, besluit een laatste volger nog. Kijk gerust zelf maar even!