Gert Verhulst blikt samen met Karen Damen terug op hun relatie: “Dat was heel lastig”

Gert Verhulst en Karen Damen vormden ooit een koppel. In de documentaire ‘K3 Originals: het verhaal van Karen, Kristel en Kathleen’ blikken ze terug op die periode. “De ophef die anderen erover maakten, dat was bij ons helemaal niet het geval”, klinkt het.

Rond 2005 werden Gert Verhulst en Karen Damen verliefd op elkaar. Ze zouden ongeveer vier jaar een koppel vormen. Karen was toen één van de drie K3-meisjes, wat nu en dan voor wrevel zorgde. “Karen en ik zijn zo’n vier jaar samen geweest, met af en toe een onderbreking. In het begin was dat voor Kristel en Kathleen een beetje raar. Ze vreesden dat Karen bevoordeeld zou worden. Dat was natuurlijk flauwekul”, legt Gert uit in de documentaire ‘K3 Originals: het verhaal van Karen, Kristel en Kathleen’.

Ophef

Ook Karen komt aan het woord en reageert op de commotie die er toen in de pers gemaakt werd over het koppel. “De ophef die anderen erover maakten, dat was bij ons helemaal niet het geval. Hoe vaak leer je je partner niet kennen op de werkvloer? Dat was zogezegd onze baas, maar wij zagen Gert nooit als baas. Zo noemden we hem voor de grap”, aldus Karen.

Elkaar plagen

Gert benadrukt dat hun relatie binnen de meidengroep nooit echt voor spanning zorgde, tot ze uit elkaar gingen. “Voor het hele K3-luik heeft dat nooit voor problemen gezorgd. Dat zorgde er wel voor dat ik nog nauwer betrokken was bij het project en dat ik nog vaker meeging, dus eigenlijk was dat een voordeel. Als Karen en ik elkaar zien, werkt dat heel goed. We kunnen elkaar plagen, grapjes maken over elkaar. Dat is een periode minder geweest, moet ik eerlijk zeggen. Toen we net uit elkaar waren, was dat lastiger”, klinkt het.

Gert plots afwezig

Ook Karen herinnert zich die moeilijke periode. “Dat was heel lastig. Uit elkaar gaan, maar elkaar toch nog zien op de werkvloer. Ook al was dat veel minder vaak. Ineens was Gert daar niet meer op momenten dat hij er anders wel was. Dat was vooral voor de twee anderen heel vreemd. Die dachten: ‘het is toch niet omdat het uit is tussen jullie dat Gert niet meer hoeft te komen’. Maar dat was wel de reden waarom hij er altijd was. Dat is moeilijk geweest, maar niet onoverkomelijk”, besluit Karen.

De tweede aflevering van ‘K3 Originals: het verhaal van Karen, Kristel en Kathleen’ is vanaf nu exclusief te bekijken via VTM GO+.

