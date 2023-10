Julie Vermeire, Lotte Vanwezemael en Jade Mintjens tonen ‘foto’s uit hun schooltijd’. Maar zie jij wat er aan de hand is?

Op Instagram passeren bij BV’s dezer dagen veel ‘foto’s uit hun schooltijd’ de revue.

Dat bekende en minder bekende Vlamingen graag beelden van vroeger op sociale media delen, is niet nieuw. En ook nu lijkt dat weer te gebeuren. “Hoe cool is dit?🤩”, voegt Julie Vermeire toe aan haar album met ‘jaarboekfoto’s’. “Kies jouw favoriet”, laat Lotte Vanwezemael weten. Wie eerst wil kijken naar de foto’s om te raden wat er ‘aan de hand is’ met die foto’s, scrolt best meteen wat verder. Want niets is wat het lijkt, zo blijkt nu…

Yearbook challenge

Dat zovelen op het zelfde moment dergelijke foto’s delen, is geen toeval. Zo doen ook onderstaande BV’s mee aan de immens populaire ‘yearbook challenge’. Het gaat om beelden die gemaakt werden met de hulp van AI. En dat hebben niet alle fans begrepen, als we even naar de reacties kijken. Sommigen zijn wél ‘bij de pinken’. “De vingers verklapten dat het AI is 🤣”, klinkt het. Daar valt inderdaad wat van te zeggen, voor wie even goed oplet. Kijk maar… En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer plaatjes te zien.