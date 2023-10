Nasrien Cnops toont borstvoedingsfoto’s: “Prachtig!”

Op Instagram deelt Nasrien Cnops enkele nieuwe foto’s.

Met maar liefst 19.300 volgers doet Nasrien het lang niet slecht op het populaire sociale netwerk. Geregeld deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen Nasrien Cnops onderstaand album op haar pagina plaatste. Daarin passeren borstvoedingsfoto’s vanop Ibiza de revue. “Sun is out, boobies too. Denk ervan wat je wil maar ik vind het heel gemakkelijk dat ik altijd eten bij heb voor mijn baby’tje 🤱”, voegt ze zelf toe aan de prentjes. En haar fans? Die zijn er snel bij om lovend te reageren.

“Prachtig!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Prachtig”, klinkt het. “Zalig toch”, gaat het verder. “Niemand heeft hierover te oordelen”, besluit een laatste nog. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.