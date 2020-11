Julie Van den Steen heeft voor het eerst gereageerd op de roddels dat ze verliefd zou zijn op Kevin Janssens. Heel wat mensen geloofden dat na haar “verliefde” blik in ‘The Masked Singer’.

Vorige week lazen we in TV Familie dat verschillende kijkers van ‘The Masked Singer’ iets was opgevallen. Toen Wolf zich ontmaskerde en bleek dat Kevin Janssens in het kostuum zat, fonkelden de ogen van Julie. Eerder in het programma zei ze ook al dat ze gedroomd had over Wolf.

Gevleid

De 28-jarige presentatrice reageerde donderdagavond op Qmusic op die geruchten. “Ik heb de boekskes gelezen, ja. Er staat dat ik verliefd ben geworden op Wolf”, klinkt het. “Niet onbegrijpelijk natuurlijk”, onderbreekt Kevin – die aan de telefoon hangt – haar. “Ik voel me alleszins zeer gevleid”.

Niet snel verliefd

Julie benadrukt dat vooral het typetje Wolf haar fascineerde, niet zozeer Kevin. “Het is wel ongelofelijk dat iedereen dat gelezen heeft, want ik word er overal over aangesproken. Maar ik word niet zo snel verliefd. Ik droomde wel degelijk over Wolf, maar niet over Kevin Janssens. Laat ons dat nu even duidelijk stellen: ik droomde over Wolf omdat hij me deed denken aan mijn hond en niet omdat Kevin Janssens daaronder zat. Het is niet omdat heel Vlaanderen verliefd is op Kevin Janssens, dat ik dat ook ben”, besluit ze.

Het volledige interview op Qmusic kan je HIER bekijken.

Het bericht Julie Van den Steen reageert op geruchten rond Kevin Janssens na ‘The Masked Singer’ verscheen eerst op Metro.