Flo Windey krijgt in haar ‘Club Flo’ niemand minder dan Herman Brusselmans over de spreekwoordelijke vloer.

En uiteraard wordt er uitvoerig gepraat over seks. Tijdens een vlug vragenrondje staan er enkele vragen op shotglazen. Wie niet wil antwoorden, moet drinken.

Maar aangezien beiden behoorlijk openhartig zijn, komt er van drinken niet veel in huis. Zo wordt er bijvoorbeeld gepraat over het belang van klaarkomen. “Als je alleen daarom seks zou hebben, dan kan je jezelf beter aftrekken”, aldus Herman.

“Ik dacht aan jou tijdens de seks”

“Had je ooit een fantasie over een ander bekend persoon”, leest Flo haar vraag voor. “Nadat ik jou voor de eerste keer had ontmoet en nadien seks had met mijn toenmalig vriendje, heb ik aan u gedacht”, geeft Windey toe.

“Meen je dat?”, vraagt Herman. “Echt waar… Ik vind het heel gênant”, aldus Flo. “Dat is niet gênant”, reageert Herman. “Het is de eerste keer dat ik dat hoor, maar het is wel een compliment voor mij”, besluit hij. Kijk maar:

Foto: still – Bron: Facebookpagina VTM