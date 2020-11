Geestig momentje vanavond in ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Jeroom maakte een grap, maar niemand begreep ze meteen. Wanneer jurylid Sven De Leijer hem nadien een steek geeft, heeft hij er genoeg van.

Cartoonist Jeroom brengt al jarenlang menig mens aan het lachen als jurylid in ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Donderdagavond maakte de 43-jarige komiek een mop over VRT-journalist Riadh Bahri, maar het duurde erg lang voor iemand ze doorhad.

Toen het over isomo-isolatie ging, maakte hij een link met Bahri. “Riadh Bahri hadden wij ook goed kunnen keuren”. “Hoezo?”, vroeg presentator Erik Van Looy. “Riadh is omo”, knipoogde Jeroom. Pas wanneer Erik de mop uitlegde, lachte de rest mee.

Wegwandelen

Even later maakt Jeroom een grap over zijn vrouw Élodie. Alina ‘De Mol’ Churikova is er als de kippen bij om hem terug op zijn plaats te zetten. “Ik heb Élodie en Jeroom destijds samen gezien en je ziet wie de broek draagt”, lacht ze.

Wanneer jurylid Sven De Leijer nadien een grap maakt over twee Dirken en hij zegt: “Eén van die twee Dirken is omo”, is de maat vol voor Jeroom. Hij staat recht en wandelt weg. Erik roept hem al lachend terug. “Hier word ik dus niet voor betaald, hé”, zucht Jeroom.

Het bericht GÊNANT: Jeroom trapt het af na MISLUKTE mop in ‘De Slimste Mens’ (video) verscheen eerst op Metro.