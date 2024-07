Julie Van den Steen reageert gevat op volger die vindt dat ze goed bij Koen Wauters zou passen

Julie Van den Steen heeft op hilarische wijze geantwoord op een opmerking van een volger…

Julie Van den Steen deelde gisteren een selfie op Instagram. Op zich niet zo speciaal, ware het niet dat een volger het volgende plaatste in de comments: “Je zou een mooi koppeltje vormen met Koen Wauters”, aldus de fan. De 31-jarige ‘The Masked Singer’-jurylid liet de reactie niet zomaar passeren. “Ik ga toch voor Harry Styles die niet even oud is als mijn vader. Groetjes!”, knipoogt ze. Andere volgers focusten dan weer vooral op de foto van Julie. “Zo fotogeniek”, “Mooierd!”, “Je ogen!”, “Natuurlijke schoonheid”, en “Mooie foto en prachtige blouse”, klinkt het in de reacties.

‘The Voice’-jurylid

Het is niet de eerste keer dat kijkers proberen te speculeren over het liefdesleven van Koen Wauters, die in 2020 scheidde van zijn toenmalige vrouw Valerie De Booser. Enkele maanden geleden nog geloofden enkele ‘The Voice’-kijkers dat er iets moois bloeide tussen hem en een ander jurylid. Daar bleek uiteraard niets van aan te zijn.

Foto: Instagram