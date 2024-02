‘The Voice van Vlaanderen’-kijkers merken iets op bij twee coaches: “Koppel in spe” (foto)

We kunnen weer genieten van een nieuw seizoen van ‘The Voice van Vlaanderen’. En er valt sommige kijkers al meteen iets op…

Afgelopen weekend werden de ‘Blind Auditions’ van ‘The Voice’ uitgezonden. Dit jaar beslissen Natalia, Koen Wauters, Jan Paternoster, Mathieu Terryn en Laura Tesoro over het lot van de kandidaten. Op de Instagram van VTM werden enkele kiekjes gedeeld van de bewuste uitzending, ook eentje waarop Laura Tesoro en Koen Wauters samen te zien zijn.

Allebei single

In de reacties werd er volop gesuggereerd dat de twee misschien wel iets voor elkaar zouden zijn. Enkele weken geleden bleek immers dat Tesoro na een relatie van 5 jaar gebroken had met Jordan Butler. En ook Wauters is sinds zijn scheiding met Valerie De Booser in 2020 al een tijdje vrijgezel. “Mooi koppel”, “Ligt er ook dik op”, “Koppel in spe”, en zelfs “Te hopen dat het blijft duren”, klinkt het in de reacties op de bewuste foto.

‘The Voice van Vlaanderen’ is elke vrijdag om 20.40u te bekijken op VTM.

Foto: VTM