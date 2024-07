‘De buurtpolitie’-actrice Liandra Sadzo poseert in bikini en oogst lof: “Knappe foto!”

Bij een leuke tijd horen leuke foto’s! Dat vindt ook Liandra Sadzo.

De dame, die velen onder andere kennen van haar acteerwerk in ‘De buurtpolitie’, heeft ondertussen al meer dan 143.000 volgers weten te verzamelen op Instagram. Dat is lang niet slecht! Geregeld pakt ze ginds dan ook uit met nieuwe posts. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande foto op haar pagina plaatste.

We zien Liandra Sadzo poseren in een mooie bikini. “🌸🦎✨”, voegt ze zelf wel héél beknopt toe. Haar fans? Die zijn duidelijk een pak mondiger. Dat blijkt uit de vele commentaren die Liandra nu krijgt op het plaatje.

“Knappe foto!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Knappe foto”, klinkt het. “Je bikini is zo leuk”, gaat het verder. “Zo mooi”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen, denken we dan.