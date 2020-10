Julie Van den Steen maakt momenteel furore als jurylid in het VTM-programma The Masked Singer, naast Karen Damen en Jens Dendoncker, en fans zien haar – terecht – graag bezig. “Die nieuwe op VTM” omschrijft ze zichzelf op Instagram, maar ondertussen lijkt ze al een vaste waarde geworden voor velen.

Van den Steen lijkt zichtbaar gelukkig afgaande op interviews en haar sociale media, maar dat het niet altijd rozengeur en maneschijn was, dat vertelde ze in een openhartig gesprek met Dag Allemaal. Als tiener werd ze zwaar gepest.

“Gevoel dat ik niets kan”

”Ik voelde me gevangen, werd gepest omdat ik te dik was, uitgelachen omdat mijn moeder, geboren in Congo en opgevoed in het Frans en het West-Vlaams, een vreemd accent had. Daarom mochten sommige kinderen van hun ouders zelfs niet met mij spelen”, zo vertelt ze. “Als ik me vandaag nog vaak de ‘abnormale’ voel, dan komt dat door mijn jeugd.”

”Ik heb eigenlijk het gevoel dat ik niets kan, dat ik voortdurend de mensen aan het oplichten ben en dat ooit iemand mij zal ontmaskeren. Hoe ironisch dat ik nu elke dag andere BV’s moet ontmaskeren”, zo liet ze ludiek optekenen in het weekblad.

Foto: Instagram