Over topmodel en gewezen Baywatch-ster Pamela Anderson is al veel gezegd en geschreven, maar dat ze nog gezien mag worden, dat bewijst een nieuwe post op haar Instagram-pagina.

Op de foto zien we Anderson, die niets anders dan hoge hakken draagt, liggen op een sofa, inclusief dramatische make-up en zwoele blik. Dat het 53-jarige model nog steeds in topvorm verkeert, dat lijkt wel duidelijk.

Quote

De foto is genomen door fotograaf Sante D’Orazio die eerder al modellen als Naomi Campbell en Linda Evangelista voor de lens kreeg. Bij de Instagram-post schreef Pamela Anderson de tekst: “I adore the struggle you carry in yourself. I adore your terrifying sincerity”, een quote van Anaïs Nin, een bekende Franse schrijfster.

Foto: BELGA/AFP