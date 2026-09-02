Julia van K3 krijgt pittig dilemma voorgeschoteld: “Ik kan echt niet leven zonder seks” (video)

Julia Boschman moest in ‘Zeg eens euh’ antwoorden op een bijzonder pikante vraag.

Opvallend momentje tijdens ‘Zeg eens euh’, het nieuwe Play-programma waarin bekende Vlamingen het tegen elkaar opnemen en vooral één ding niet mogen zeggen: ‘euh’. Op een bepaald moment vraagt presentator James Cooke aan deelnemer Ward Lemmelijn wat hij zou kiezen: nooit meer seks of nooit meer sporten? “Ik wil altijd blijven sporten, want daar word ik gelukkig van. Dus, ja, nooit meer seks”, aldus de 29-jarige roeier.

Calorieën verbranden

K3’tje Julia Boschman kan haar oren niet geloven. “Wat heftig”, reageert ze. “Ja, als ze aan jou vragen: nooit meer K3 of nooit meer seks?”, kaatst Ward de vraag terug naar de 24-jarige zangeres. “Ik kan echt niet leven zonder seks. Dat is toch ook een vorm van sport. Als je dat vaak genoeg doet, verbrand je er toch ook veel calorieën mee”, knipoogt ze.

Kinderwens

Julia Boschman is al zo’n twee jaar samen met ‘Nachtwacht’-acteur Louis Thyssen (31). Onlangs praatte Louis nog openhartig over hun kinderwens.

‘Zeg eens euh’ is van maandag tot en met donderdag vanaf 22.15 uur te bekijken op Play.

Foto: Play