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Joke van de Velde straalt in bikini: “Prachtig afgetraind!” (foto)

Den B.
Door Den B.
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Joke van de Velde heeft een pracht van een vakantiefoto gedeeld. “Geniet ervan, Joke! En die buikspieren zijn geweldig!”, klinkt het in de reacties.

Joke van de Velde geniet momenteel van een welverdiende vakantie in Gran Canaria. De 46-jarige ex-Miss België maakte er onder meer een uitstap naar de Duinen van Maspalomas, een indrukwekkend natuurgebied waar je je haast in de woestijn waant. Ze poseerde er in bikini en postte het kiekje op Instagram. “Zo klein zijn wij. Zo groots is de natuur”, schrijft ze erbij.

Messcherp

Haar volgers zijn onder de indruk van haar atletische lichaam. “Wat een vrouw!”, “Prachtig afgetraind!”, “Sterk!”, “Mooie foto!”, “Messcherp!”, en “Geniet ervan, Joke! En die buikspieren zijn geweldig!”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram

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