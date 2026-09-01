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Paaldansen in appartement gaat fout en zorgt voor enorme ravage (video)

Den B.
Door Den B.
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Van een koude douche gesproken…

Een vrouw uit de Verenigde Staten was thuis aan het oefenen op haar danspaal toen het plots helemaal misging. Tijdens een oefening kwam de paal bovenaan los en beschadigde hij het plafond.

Nachtmerrie

Daarbij werd ook een sprinkler geraakt, waardoor plots een flinke hoeveelheid water naar beneden spoot. De beelden zorgen voor heel wat reacties. “Dit is echt een nachtmerrie”, klinkt het. Een andere kijker ziet er de humor van in: “Ze kan misschien nog een extra haardroger gebruiken.”

Foto: YouTube

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