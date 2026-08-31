Mama wil familiefoto nemen, maar hond heeft andere plannen (video)

Poseren is duidelijk niets voor hem.

Een vrouw uit Bloomington in de Amerikaanse staat Illinois wilde onlangs een leuke foto maken van haar dochters en hun nieuwe puppy. De hond bleek alleen niet bepaald veel zin te hebben in een uitgebreide fotosessie.

Leiband stuk

Terwijl iedereen klaarstaat voor het kiekje, bijt de puppy doodleuk zijn leiband door. Vervolgens wandelt hij alsof er niets aan de hand is rustig weg. Van een geslaagde familiefoto kwam dus weinig in huis, maar de beelden die mama eraan overhield zijn minstens even leuk.

Foto: YouTube