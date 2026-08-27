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Annelien Coorevits imponeert met elegante jurk: “Mooi!” (foto)

Den B.
Door Den B.
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Annelien Coorevits poseert op Instagram in een klassevolle outfit. “Prachtige foto!”, wordt er gereageerd.

Annelien Coorevits pakt op Instagram regelmatig uit met stijlvolle outfits. De 39-jarige Miss België van 2007 postte een foto waarop ze een lange, donkergroene nauwsluitende jurk draagt met gedrapeerde stof en opvallende open mouwen.

Enthousiaste volgers

De jurk werd gemaakt door het bekende Belgische modehuis Natan. “Ik ben dol op deze jurk!”, glundert ze bij het kiekje. Ook haar volgers reageren enthousiast. “Prachtige jurk!”, “Mooi!”, “Hallooo!”, “Groen!”, en “Prachtige foto!”, luidt het in de reacties.

Foto: Instagram

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