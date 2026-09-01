Val je moeilijk in slaap? Deze 5 eenvoudige tips kunnen helpen!

Niets zo vervelend als moe in bed kruipen en vervolgens klaarwakker naar het plafond liggen staren. Gelukkig zijn er enkele eenvoudige dingen die je kunt proberen.

Een goede nachtrust doet wonderen, maar in slaap vallen lukt nu eenmaal niet altijd meteen. Piekeren, stress of een verstoord slaapritme kunnen roet in het eten gooien. Deze vijf gewoontes kunnen helpen.

1. Hou vaste uren aan

Probeer elke dag ongeveer rond hetzelfde tijdstip op te staan en te gaan slapen. Ook in het weekend. Zo raakt je biologische klok gewend aan een vast ritme en weet je lichaam beter wanneer het tijd is om te slapen.

2. Neem een warme douche

Een warme douche of een bad ongeveer een uur voor bedtijd kan helpen. Je lichaam warmt eerst op en koelt daarna weer af. Die temperatuurdaling kan het makkelijker maken om in slaap te vallen.

3. Maak het donker en koel

Een warme, felverlichte slaapkamer is niet ideaal. Zorg voor voldoende duisternis en hou je kamer liever aan de frisse kant. Rond de 18 graden wordt vaak als een aangename slaaptemperatuur beschouwd.

4. Probeer rustig te ademen

Lig je te piekeren? Focus dan even volledig op je ademhaling. Adem bijvoorbeeld vier tellen in, hou je adem zeven tellen vast en adem vervolgens acht tellen langzaam uit. Zo’n rustige ademhaling kan helpen om te ontspannen.

5. Laat dat slaapmutsje staan

Een glas alcohol kan je slaperig maken, maar dat betekent niet dat je er ook beter door slaapt. Alcohol kan je slaap later op de nacht juist verstoren. Een kopje cafeïnevrije thee is dan een betere keuze. Je hoeft natuurlijk niet alle vijf de tips tegelijk toe te passen. Een regelmatig slaapritme en een rustige avondroutine kunnen al een mooi begin zijn. En wie weet hoef je dan vanavond wat minder lang schaapjes te tellen.

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