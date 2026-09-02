Griet Vanhees poseert op sensuele wijze in zwembad: “Supermooi!” (foto’s)

Griet Vanhees heeft enkele zwoele vakantiefoto’s gedeeld met haar volgers. “Je ziet er prachtig uit!”, is slechts één van de vele complimenten.

Griet Vanhees trok onlangs naar het zonovergoten Italiaanse Padenghe sul Garda. En of ze het er naar haar zin had! De 48-jarige vrouw van autocoureur Anthony Kumpen postte op Instagram enkele sfeerbeelden. Zo zien we hoe de mama van twee in een wit badpak met dunne spaghettibandjes geniet in het zwembad.

Complimenten

Haar vele volgers zijn duidelijk onder de indruk en overladen haar met complimenten. “Mooie dame, geniet ervan!”, “Je ziet er prachtig uit!” en “Supermooi!” zijn slechts een greep uit de vele reacties.

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Foto: Instagram