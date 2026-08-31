Dit kleine eiland ligt vlak bij Alicante en moet je gezien hebben

Alicante is natuurlijk een populaire bestemming voor een citytrip. Voor veel mensen stopt het bij de stadsgrenzen en haar stranden. Maar voor de kust ligt ook Tabarca, een klein eiland waar je gemakkelijk een volledige vakantiedag doorbrengt. Veel mensen laten het links liggen, maar dat is wat ons betreft onterecht. Je kunt er onder meer snorkelen, wandelen en een unieke geschiedenis ontdekken.

Tabarca: een bijzonder eiland voor de kust van Alicante

Tabarca is amper 1,8 kilometer lang. Het is het enige bewoonde eiland van de regio Valencia. In de 18de eeuw liet koning Karel III hier een versterkt dorp bouwen voor Genuese vissersfamilies. De omwalling rond het historische centrum herinnert nog altijd aan dat verleden. Bijzonder is ook wat onder water ligt. De zee rond Tabarca is namelijk beschermd als marien reservaat en staat bekend om haar biodiversiteit. Bij kalm weer kun je hier goed tussen vissen en zeegras snorkelen. De op het eiland gelegen Petrus-en-Pauluskerk is in 2007 nog gerenoveerd. Buiten het stadje is de Verdedigingstoren wellicht het meest opvallende bouwwerk. Bijzonder is dat hij in de negentiende eeuw als gevangenis werd gebruikt en omringd was door een nog deels intacte vierkante haag van cactussen.

Hoe kom je er?

De meeste mensen boeken een goedkope vlucht naar Alicante. Transavia biedt vluchten aan vanaf onder meer Brussel, Eindhoven en Maastricht. Vanuit de haven van Alicante varen passagiersboten naar Tabarca. Reken voor de overtocht op ongeveer 45 minuten tot een uur. Kies bij voorkeur een vertrek in de voormiddag, zodat je op het eiland niet naar de klok hoeft te kijken. De frequentie hangt af van het seizoen en afvaarten kunnen bij slecht weer wijzigen of wegvallen. Controleer daarom kort voor vertrek de actuele dienstregeling en de toestand van de zee. Reserveer in juli en augustus liefst vooraf, want dan is Tabarca het drukst. De toeristische dienst van Alicante raadt voor de volledige uitstap ongeveer zes uur aan, waarvan twee uur voor het vervoer.

Wat doe je op het eiland?

Begin in het ommuurde dorp, waar de lage huizen, smalle straten en verweerde stadspoorten meteen voor een unieke sfeer zorgen. Wandel vervolgens richting het rotsachtige deel van het eiland en de vuurtoren. Het is een klein eiland en je staat snel overal. Neem dus je tijd: de zee blijft bijna overal in beeld en je kunt er prachtige vakantiefoto’s maken.

Daarna lonkt het water. Op het centrale strand vind je de meeste voorzieningen. De baaien voelen wat ruwer en rustiger aan. Met een snorkelmasker ontdek je bij een kalme zee het interessantste decor onder de waterlijn. Blijf uit het water bij hoge golven, sterke stroming of slecht zicht en raak planten en dieren niet aan. Voor de lunch kun je in het dorp bijvoorbeeld caldero proberen, de traditionele visbereiding van Tabarca. Dit wordt doorgaans met rijst geserveerd. In het hoogseizoen is reserveren slim, zeker als je op een zonnig terras hoopt te kunnen zitten.

Dit neem je mee naar Tabarca

Schaduw is op grote delen van Tabarca schaars. Stop dus zonnecrème met hoge beschermingsfactor, een zonnebril en een hoed of pet in je tas. Neem voldoende water mee, zeker als je naar de vuurtoren wandelt. Stevige sandalen of lichte wandelschoenen zijn aan te raden vanwege de ongelijke paden en rotsen. Ook zwemkledij, een handdoek, waterschoenen en eventueel snorkelmateriaal zijn een goed idee. Een shirt met lange mouwen beschermt tegen de zon en een dunne trui of windjas is aangenaam op de boot.