Pascale Platel beleeft geestig moment in lingeriewinkel: “Zo vlug als kijken deed ze haar bloes open”

Pascale Platel maakte onlangs iets bijzonders mee tijdens een bezoekje aan een lingeriewinkel. “Ik zag dat ze blij was dat ze de hare ook mocht tonen”, klinkt het.

De 66-jarige actrice doet haar verhaal op Instagram. “Ik ging naar een lingeriewinkel voor een nieuwe bh en één van de winkeljuffrouwen kwam mijn pashokje binnen. Ze vroeg of ze me mocht helpen de bandjes goed af te stellen. Ik zei: ‘Op één voorwaarde: dat ik jouw bh ook mag zien.’ Zo vlug als kijken deed ze haar bloes open. Ik zag dat ze blij was dat ze de hare ook mocht tonen”, klinkt het.

Klasse

Haar volgers kunnen het tafereel wel smaken. “Schitterende reactie!”, “Jij weet je publiek te bespelen, Pascale… Pure klasse, madam!”, “Top topje!”, “Prachtige, knappe uitstraling!”, en “Knapperd!”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram