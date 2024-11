Jude Law doet pijnlijke onthulling over ‘The Holiday’: “Ik kan het niet geloven!”

Wie de film ‘The Holiday’ ooit heeft gezien, herkent het gezellige huisje op de foto meteen. In een interview verklapt acteur Jude Law echter iets dat we eigenlijk niet hadden willen weten…

De kerstperiode staat weer voor de deur. Ideale gelegenheid om je favoriete kerstfilms nog eens boven te halen. Voor veel mensen is dat ‘The Holiday’, een romantische komedie uit 2006 met Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet en Jack Black. Kenmerkend voor de film én de kerstsfeer is het afgelegen huisje waar Graham (Jude Law) en Amanda (Cameron Diaz) elkaar ontmoeten.

Perfectionistische regisseur

In een interview met BBC Radio Two krijgt Jude Law de vraag of je het bewuste huisje in het echte leven kan huren. Het antwoord van de 51-jarige acteur komt behoorlijk hard binnen. “Dat huisje bestaat niet”, klinkt het genadeloos. “De regisseur, die nogal een perfectionist is, heeft de hele omgeving doorgespit, maar kon nergens dat ene perfecte, sprookjesachtige huisje vinden. Dus wat deed ze? Ze vond een veld, ontwierp het huisje zelf, en liet het bouwen. En hier komt het grappige: als je goed kijkt… we filmden die scènes in de winter. Maar elke keer als ik door die deur naar binnen loop, stopten we de opname en deden we de binnenopnames drie maanden later in het zonnige Los Angeles!”, aldus de charismatische Brit.

Droom aan diggelen

Het weetje doet heel wat harten breken op sociale media. “Wat een teleurstelling. Och nee”, “En zo heeft Jude Law Kerstmis gestolen”, “Ik kan het gewoonweg niet geloven! Dit breekt mijn hart”, “Nee! Mijn droom in duigen… Dit is mijn favoriete kerstfilm!”, klinkt het verontwaardigd in de reacties. Een enkeling ziet het positieve ervan in. “Dit vind ik helemaal niet erg! Eigenlijk vind ik het juist leuk dat het huisje niet echt is en niet gehuurd kan worden… Het houdt de magie in stand”, lezen we ook.

Foto: YouTube