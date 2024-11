‘Our Little Secret’: een sprankelende kerstkomedie vol romantiek

In ‘Our Little Secret’ kruipen Lindsay Lohan en Ian Harding (‘Pretty Little Liars’) in de huid van twee exen die elkaar liever nooit meer zouden zien.

Helaas voor hen worden ze gedwongen om samen Kerstmis te vieren, want hun nieuwe partners blijken broer en zus te zijn. Alsof dat nog niet ongemakkelijk genoeg is, botst Lindsay’s personage ook nog eens flink met de moeder van haar vriend, gespeeld door Kristin Chenoweth.

Meer dan hoofdrol alleen

De sterrencast wordt verder aangevuld met onder anderen Tim Meadows, Jon Rudnitsky, Henry Czerny, Judy Reyes en Chris Parnell. “Het is geweldig om films te maken rond de feestdagen”, zegt Lindsay Lohan, die niet alleen de hoofdrol speelt maar ook uitvoerend producent is. “Het brengt families samen, en dat maakt het extra speciaal.”

Herkenbaarheid, warmte en gezelligheid

‘Our Little Secret’ is Lohan’s derde samenwerking met Netflix en haar tweede kerstfilm, na ‘Falling for Christmas’ (2022). Het verhaal biedt geen grote verrassingen, maar dat is precies wat je wil van een kerstfilm: herkenbaarheid, warmte en gezelligheid. Op dat vlak stelt ‘Our Little Secret’ niet teleur.

‘Our Little Secret’ is vanaf 27 november te zien op Netflix, perfect om in je favoriete pyjama van te genieten!

Via Streamnews.be

Foto: YouTube