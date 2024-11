Openhartige Jitske Van de Veire toont hoe haar lichaam veranderd is: “Ik maakte mezelf kapot”

Jitske Van de Veire praat op Instagram open en eerlijk over het moeilijke traject dat ze sinds haar tienerjaren afgelegd heeft. Inmiddels gaat het beter met haar en wil ze anderen helpen met haar verhaal.

Jitske Van de Veire heeft doorheen de jaren een bijzonder moeilijk traject afgelegd. Vooral een laag zelfbeeld lag aan de basis van haar problematiek, die zich uitte in een eetstoornis en alcoholmisbruik. In een bijzonder openhartig verhaal op Instagram illustreert de 31-jarige eigenares van kapsalon ‘Jitske knipt’ hoe ze evolueerde van een onzeker meisje dat zichzelf haatte tot een zelfzekere vrouw die zichzelf heeft leren accepteren.

“Ik was ooit zoals elke 18-jarige enorm onzeker over mezelf en mijn lichaam dat veranderd was in de puberteit. Ook daar wordt nog steeds niet genoeg over gebabbeld of geleerd, dat jonge meisjes en jonge vrouwen zo enorm veel kunnen veranderen tijdens die jaren. Dat een buikje en cellulitis en striemen normaal zijn. Maar dat leerde ik niet. Dat leren we nog steeds niet.”

Vicieuze cirkel

“Ik vond mezelf niet knap. Ik dacht dat ik anders was. Daardoor ben ik beginnen drinken om me zeker genoeg te voelen tijdens het uitgaan en te geloven dat mensen me knap zouden vinden. Ik ben toen op korte tijd enorm verzwaard. Ik kwam terecht in een vicieuze cirkel van drinken, verdikken, me slecht voelen en terug drinken om dit te vergeten en de verkeerde bevestiging te zoeken.

Ik was mijn lichaam, tanden, lever, longen aan het kapotmaken. Mijn koppie wilde ook niet meer mee. Eerlijk? Ik was een compleet wrak. Ik was niet in staat om lief te hebben als ik mezelf zo haatte en kapotmaakte. Ik heb echt cold turkey besloten om alles te stoppen. Dat is een heel moeilijke periode geweest, geef ik toe. Dat bespreken met mijn omgeving gaf steun. En mild zijn voor jezelf dat het soms eens verdomd lastig en moeilijk is. Want dat is het. Maar je krijgt zoveel terug voor jezelf. En geef alles tijd.

Nu heb ik rust gevonden door enorm hard aan mezelf te werken. Stoppen met drinken was stap 1. Daardoor voelde ik me oprecht frisser en kreeg ik meer energie. Werken aan mijn zelfbeeld stap 2. Ik ging elke week naar een psycholoog. Gezonder en bewuster eten was stap 3. Maar diëten deed ik niet, want dat triggerde enorm veel.”

Het waard om van te houden

“Ik struggel nog steeds met mijn zelfbeeld. Maar ik besef ook dat dat mijn eetstoornis is die ik meedraag, of een klein deeltje dat nog blijft hangen. Ik probeer erover te babbelen met mijn omgeving. Ga naar de psycholoog als het nodig is en omarm de dagen dat het minder goed gaat. En er is geen quick fix. Ik neem dan een foto van mezelf en onthou zo dat elke foto er hetzelfde uitziet. Maar dat mijn hoofd gewoon anders denkt.

Ik deed alles voor mezelf. Omdat ik me niet meer goed voelde. Ik was verslaafd aan alcohol, weglopen van mezelf, ik maakte mezelf kapot met mijn eetstoornis en kwam op een punt dat ik zo diep zat dat het niet verder kon.

Ik ben ook milder geworden voor de Jitske die ik vroeger was. Maar die mildheid is er maar gekomen door echt keihard te werken aan mezelf en te beseffen dat ik van ver kom. En dat ik geliefd word om wie ik ben. En dat geloof. Dat ik het waard ben om van te houden.

Dat is een traject dat al tien jaar duurt. Dus ik heb eigenlijk niet gemakkelijk praten… Ik kom van ver. En dit is een engagement voor de rest van mijn leven. Die belofte gaf ik mezelf, voor mezelf. Lief zijn”, aldus de moedige dochter van radiopresentator Peter Van de Veire.

Inspiratie voor anderen

Haar eerlijke getuigenis raakt haar volgers duidelijk. “Dankjewel om dit te delen, Jitske. Wat een traject! Heel veel respect voor je”, “Wauw, geen woorden voor. Trots dat je voor jezelf koos”, “Dit is zo enorm moedig van je om jouw verhaal en foto’s te delen met de wereld. Zoveel respect. Blijf jezelf graag zien!”, en “Open en mooi! Je inspireert anderen!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram