Josje (ex-K3) deelt intieme foto’s van bevalling: “Een keizersnede is niet erg”

Vier maanden geleden beviel Josje Huisman van haar tweede kindje. Op Instagram blikt ze met enkele prachtige foto’s terug op dat mooie moment.

Op 21 oktober werd Josje Huisman voor de tweede keer mama. Haar zoontje Kamari kreeg er een broertje bij dat luistert naar de naam Dai Dai Saul Tanate. De 38-jarige voormalige K3-zangeres deelde op Instagram enkele foto’s van vlak voor en na de bevalling. “Precies vier maanden geleden alweer dat ik de statistieken van een succesvolle VBAC een handje de goeie richting op hielp. Tijdens de zwangerschap verzamelde ik de data en onthield ik ervaringen van vrouwen die mij voorgingen. Het verhaal van het litteken is herschreven en ik ben er nog elke dag blij om. Een keizersnede is niet erg, fout of falen, maar de natuur z’n werk (kunnen) laten doen, brengt enorme kracht met zich mee. Dat voel ik wel”, schrijft ze erbij.

Haar volgers vinden het erg moedig dat ze haar persoonlijke verhaal deelt. “Goed gedaan, Josje! Je mag terecht trots zijn op jezelf. Heel veel vrouwen en mama’s mogen een voorbeeld nemen aan jou”, “Prachtige foto’s”, en “Fantastisch hoe je dit elke keer deelt en zo ontzettend belangrijk”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram