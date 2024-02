‘K2 zoekt K3’-finaliste Lisa Michels geniet in bikini: “Babe!” (foto’s)

Hoe zou het nog zijn met Lisa Michels?

Da’s een vraag die de meer dan 63.000 volgers van de ‘K2 zoekt K3’-finaliste zich niet te vaak moeten stellen. Want geregeld deelt Lisa op Instagram nieuwe posts uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste.

“First Cura (Curaçao, red.) dump! 😍🌴 We mogen eindelijk vertellen waarom we op deze prachtige locatie zijn, namelijk voor de opnames van de film… LOVE FAIL REPEAT ✨ Vanaf 31 oktober te zien in de bioscoop💃🏻”, voegt de ‘K2 zoekt K3’-finaliste toe aan de prentjes. En haar fans? Die hebben ook heel wat te vertellen over wat ze nu weer juist te zien krijgen.

“Babe!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. "Babe", klinkt het. "Leuk nieuws", gaat het verder. "😍😍😍", besluit een laatste volger nog.